Kranzach: Przyjazd Elitima i Zielińskiego

W środowy poranek do drużyny przebywającej na zgrupowaniu w Austrii dołączył najnowszy nabytek "Wojskowych - Juergen Elitim . Kolumbijczyk dotarł do hotelu Seehof wraz z dyrektorem sportowym Jackiem Zielińskim , lekarzem Filipem Latawcem i fizjoterapeutą Szymonem Kałużą . W późniejszych godzinach spodziewani są Lindsay Rose i Bartosz Slisz . O godz. 18 w Schwaz, w oddalonym o godzinę drogi od bazy legionistów, odbędzie się mecz kontrolny z FC Botosani. fot. Woytek / Legionisci.com

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Michal - 27 minut temu, *.centertel.pl Legia to jest potega odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.