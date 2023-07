24. urodziny Elitima

24. urodziny świętuje Juergen Elitim. Nowy nabytek Legii przyszedł na świat w Kolumbii, ale piłkarskiego rzemiosła uczył się w Hiszpanii. W przeszłości był zawodnikiem zarówno Granady, gdzie występował jako junior, jak i Deportivo La Coruna czy Racingu Santander, z którego trafił na Łazienkowską. Z okazji urodzin życzymy Juergenowi przede wszystkim zdrowia, a także wielu sukcesów z Legią Warszawa oraz w życiu prywatnym. Jednocześnie zapraszamy do wywiadu z nowym nabytkiem Legii, w którym Juergen Elitim dzieli się swoimi wrażeniami z pierwszych dni w naszym klubie - czytaj wywiad .

