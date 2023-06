Medale legionistów na Ulicznych MP

We Wrocławiu rozegrano uliczne mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim, w których zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii zdobyli mnóstwo medali. Marek Kania wywalczył złoto i srebro i w klasyfikacji wielobojowej był najlepszy. Mateusz Kania również zdobył złoto i srebro, a w wieloboju był trzeci. Mateusz Bartłoszewski zdobył brąz, z kolei Maria Kania - złoto i srebro. Legioniści wywalczyli medale również w kategoriach młodzieżowych. W klasyfikacji klubowej, Legia zajęła miejsce czwarte (496 pkt). Wyniki legionistów: 100m (2017): 2. Artur Szewczyk 100m (2011/12): 1. Nina Pułecka 100m (2007/08): 5. Viktoria Szewczyk, 8. Julia Jaroszewicz, 12. Zofia Szombara, 18. Julia Karczewska 100m (2005/06): 9. Gabriela Puczen 100m (seniorzy): 1. Marek Kania 0:10.678s, 2. Mateusz Kania 0:10.836 min., 3. Mateusz Bartłoszewski 0:10.939s 100m (seniorki): 4. Maria Kania 0:12.640s 300m (2017): 1. Artur Szewczyk 4000m (2011/12): 7. Maciej Paluch 4000m (2011/12): 5. Nina Pułecka 8000m (2007/08): 3. Viktoria Szewczyk, 5. Julia Jaroszewicz, 15. ZofiaSzombara 8000m (2005/06): 5. Gabriela Puczen 8000m (seniorki): 1. Maria Kania 15:33.436 min. 10000m (seniorzy): 4. Marek Kania 16:36.497 min., 6. Mateusz Kania, 7. Karol Karczewski, 11. Mateusz Bartłoszewski Sprint 1 runda (2011/12): 3. Maciej Paluch Sprint 1 runda (2011/12): 7. Nina Pułecka Sprint 1 runda (2007/08): 9. Julia Jaroszewicz, 12. Viktoria Szewczyk, 14. Zofia Szombara, 19. Julia Karczewska Sprint 1 runda (2005/06): 9. Gabriela Puczen Sprint 1 runda (seniorzy): 1. Mateusz Kania 0:45.524s, 2. Marek Kania 0:45.570s, 4. Mateusz Bartłoszewski 0:46.603s Sprint 1 runda (seniorki): 2. Maria Kania 0:53.909s 200m (2017): 2. Artur Szewczyk 1 runda (2017): 3. Artur Szewczyk 4000m punkty (2011/12): 2. Nina Pułecka 8000m punkty (2007/08): 7. Julia Jaroszewicz, 10. Viktoria Szewczyk, 13. Zofia Szombara, 21. Julia Karczewska 10000m punkty (2005/06): 4. Gabriela Puczen 10000m punkty (seniorzy): 5. Mateusz Kania, 6. Marek Kania, 7. Karol Karczewski, 11. Mateusz Bartłoszewski 10000m punkty (seniorki): 1. Maria Kania Wielobój (2011/12): 10. Maciej Paluch Wielobój (2011/12): 4. Nina Pułecka Wielobój (2007/08): 7. Julia Jaroszewicz, 9. Viktoria Szewczyk, 14. Zofia Szombara, 19. Julia Karczewska Wielobój (2005/06): 8. Gabriela Puczen Wielobój (seniorzy): 1. Marek Kania, 3. Mateusz Kania, 8. Mateusz Bartłoszewski, 10. Karol Karczewski Wielobój (seniorki): 1. Maria Kania

