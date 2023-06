Koszykówka

Michał Kolenda nowym zawodnikiem Legii

Środa, 28 czerwca 2023 r. 15:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarska Legia pozyskała utalentowanego gracza Trefla Sopot oraz reprezentacji Polski - Michała Kolendę, który osiem ostatnich sezonów spędził w klubie z Trójmiasta. Mierzący 202 centymetry 26-latek będzie występował w Legii na pozycji niskiego skrzydłowego. Zawodnik podpisał dwuletni kontrakt.



Urodzony w Ełku zawodnik, do Trefla trafił w 2012 roku i zdobywał z tym klubem medale młodzieżowych mistrzostw Polski. Występował również w młodzieżowych reprezentacjach Polski, a przed dwoma laty zadebiutował w pierwszej reprezentacji naszego kraju.



- O dołączeniu do Legii zadecydowało kilka czynników. Przede wszystkim ja, jako sportowiec chcący dalej rozwijać swoje umiejętności indywidualne, muszę mieć możliwość gry na wysokim poziomie w Polskiej Lidze Koszykówki, a Legia w ostatnich latach regularnie melduje się na wysokich etapach rozgrywek w Polsce. Ważnym czynnikiem była możliwość gry w europejskich pucharach, to także był argument ku temu, by zdecydować się na grę w Legii. Kontaktowałem się z trenerem Wojciechem Kamińskim w sprawie budowy i wizji zespołu na kolejny sezon, funkcjonowania Klubu. Cała komunikacja na linii zawodnik-Klub przebiegała bardzo sprawnie więc nie pozostało mi nic innego, jak zdecydować się podpisać umowę z Legią i liczyć na to, że zarówno zespołowo jak i indywidualnie, wszyscy zrobimy progres - powiedział Michał Kolenda.



- Bardzo się cieszę, że udało nam się zakontraktować Michała. To było kolejne nasze podejście, bo rok temu nam się to nie udało, ale dziś cieszymy się, że podpisaliśmy umowę z tym zawodnikiem na dwa kolejne sezony. Michał to zawodnik znajdujący się w ścisłym kręgu zawodników powoływanych do reprezentacji Polski, liczymy, że te sezony w Legii pomogą mu wywalczyć sobie stałe miejsce w kadrze biało-czerwonych. Nasza oferta na pewno była atrakcyjna ze względu na grę w europejskich pucharach oraz wysokie cele, jakie sobie stawiamy. Mamy nadzieję, że Michał pokaże na co go stać, a wierzę, że stać go na bardzo dużo - powiedział trener Legii, Wojciech Kamiński.



Imię i nazwisko: Michał Kolenda

Pozycja: rzucający obrońca/niski skrzydłowy

Wzrost: 202 centymetry

Data i miejsce urodzenia: 31.03.1997 (26 lat), Ełk



Dotychczasowa kariera:

2022/23: Trefl Sopot (PLK) 34 mecze, śr. 8.8 pkt., 3.6 zb., 1.4 as.

2021/22: Trefl Sopot (PLK)i FIBA Europe Cup) w PLK: 29 meczów, śr. 10.1 pkt., 2.7 zb., 2.1 as. | w FIBA Europe Cup: 12 meczów, śr. 10.3 pkt., 3.2 zb., 1.7 as.

2020/21: Trefl Sopot (PLK) 33 mecze, śr. 8.5 pkt., 2.7 zb., 1.5 as.

2019/20: Trefl Sopot (PLK) 22 mecze, śr. 8.2 pkt., 2.5 zb., 1.1 as.

2018/19: Trefl Sopot (PLK) 3 mecze, śr. 5.3 pkt., 2.0 zb., 1.0 as.

2017/18: Trefl Sopot (PLK) 30 meczów, śr. 6.9 pkt., 2.2 zb., 0.3 as.

2016/17: Trefl Sopot (PLK i U20) w PLK: 29 meczów, śr. 3.7 pkt. 1.1 zb., 0.3 as.

2015/16: Trefl Sopot (PLK, II liga i U20) w II lidze: 16 meczów, śr. 14.3 pkt., 2.8 zb., 0.9 as.

2014/15: Trefl Sopot (II liga, U20 i U18) w II lidze: 22 mecze, śr. 8.5 pkt., 3.0 zb., 0.6 as.

2013/14: Trefl Sopot (II liga, U20 i U18) w II lidze: 17 meczów, śr. 5.4 pkt., 1. Zb., 0.9 as.

2012/13: Trefl Sopot (U16)

UKS Nenufar 5 Ełk