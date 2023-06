Kranzach: Przedmeczowa aktywacja

Przed środowym sparingiem z FC Botosani sztab szkoleniowy zarządził trening, który był aktywacją przed czekającym piłkarzy dużo większym wysiłkiem od godziny 18 w Schwaz. Pierwszy raz z zespołem ćwiczył Juergen Elitim , który rano stawił się na zgrupowaniu w Austrii. Kolumbijczyka czekał tradycyjny powitalny "tunel", który możecie obejrzeć na poniższym filmiku. Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka Przed południem legioniści grali w dziadka i doskonalili najróżniejsze warianty stałych fragmentów gry. Po 45 minutach Kosta Runjaić zakończył trening i nakazał zawodnikom powtór do hotelu. Dłużej na murawie pozostał Elitim, który biegał dookoła boiska ze Stergiosem Fotopolouosem . Indywidualny trening miał Bartosz Kapustka . Pomocnik przekonuje, że z dnia na dzień z jego kolanem jest coraz lepiej. Zaczął już ćwiczyć z piłkami, dwa razy dziennie ma także siłownię. fot. Woytek / Legionisci.com

