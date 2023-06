Wyniki Bartnika na Igrzyskach Europejskich

Podczas Igrzysk Europejskich w strzelectwie sportowym we Wrocławiu wystartował jeden reprezentant Legii, Tomasz Bartnik . W karabinie pneumatycznym Mix, Bartnik wraz z Anetą Stankiewicz zajęli miejsce 19. z wynikiem 625.3 pkt. Legionista w poszczególnych seriach uzyskał 103.0, 103.9, 105.1 pkt. Indywidualnie Bartnik w karabinie pneumatycznym zajął miejsce 29. z wynikiem 625.3 pkt. (102.0, 104.8, 105.7, 104.3, 104.6 i 103.9). W drużynie męskiej karabinu pneumatycznego, Bartnik wraz z Maciejem Kowalkiewiczem zajęli miejsce 10. z wynikiem 933.8 pkt. Nasz zawodnik ustrzelił: 104.3, 104.1 oraz 104.3 pkt. W karabinie w trzech postawach, Bartnik zajął 15. miejsce z wynikiem 586 pkt. (99, 98, 99, 97, 94, 99). W karabinie 3 postawy Mix, wraz z Anetą Stankiewicz zajęli 24. miejsce (864 pkt.). Na koniec, w czwartek nasz zawodnik rywalizował w drużynie męskiej (wraz z Maciejem Kowalewiczem i Rafałem Łukaszykiem) w karabinie w trzech postawach - niestety i tym razem nie weszli do strefy medalowej. Z wynikiem 873 pkt. zajęli miejsce siódme w kwalifikacjach, a Tomek ustrzelił 97, 99 i 94 (łącznie 290 pkt.).

