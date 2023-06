Astiz: Momentami było widać zmęczenie w nogach

Środa, 28 czerwca 2023 r. 20:50 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jest to nasz dzisiąty dzień przygotowań, tylko jeden mieliśmy wolny. Naprawdę ciężko pracujemy. Dziś momentami było widać zmęczenie w nogach - powiedział po sparingowym spotkaniu z FC Botosani aystent trenera Legii Warszawa, Inaki Astiz.









- W pierwszej połowie byliśmy dobrze zorganizowani, przyspieszaliśmy grę i od razu pojawiały się sytuacje. Szukaliśmy przestrzeni za linią obrony, stosowaliśmy dobry pressing. Te spotkania są po to, by pokazywać się, walczyć o swoje miejsce w składzie. Obejrzymy to wszystko na spokojnie, bo cały czas staramy się rozwijać i grać lepiej, na tym się skupiamy.



- Trzy bramki Kramera bardzo cieszą. Każdy widzi, że jest w nim ogromny potencjał. Miał ciężki okres, ale po powrocie zdobył nawet gola przy Łazienkowskiej. Każdy dziś na ławce cieszył się z jego występu. Dzisiejsze gole dadzą mu dodatkową wiarę w siebie.



- To nie jest tak, że ci grający w pierwszej połowie są bliżej wyjściowej jedenastki na sezon. Było ustalone tak, że każdy miał dziś zagrać 45 minut. Staraliśmy się, żeby drużyny były porównywalne. Tak samo będzie w kolejnych meczach. Powoli będziemy wyłaniać ten wyjściowy skład.



- Ciężko cokolwiek powiedzieć o Ilayu Elmkiesie. Trenuje dopiero dwa-trzy dni, wcześniej trenował indywidualnie. Trenujemy ciężko i nie wiem czy on temu podoła. Trudno ocenić mi jego dzisiejszy występ, bo skupiałem się na występie całej drużyny. Teraz do zespołu dołączą Jurgen Celhaka oraz Bartosz Slisz i zobaczymy jak będzie wyglądać na ich tle.