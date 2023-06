Kramer: Rozwijamy się z meczu na mecz

- Ustawienie z trójką napastników jest nowym systemem gry względem ostatniego sezonu. Dla mnie jest ono łatwiejsze, ponieważ mogę wykorzystać przestrzeń za plecami obrońców. - Nie myślę za dużo o rywalizacji w ataku. Chcę być jedynie zdrowy, bo wszyscy wiedzą, jak to wyglądało w zeszłych rozgrywkach. Chcę trenować i walczyć o pierwszy skład. Zobaczymy, co trener zdecyduje. Teraz czuję się dobrze i oby tak zostało.

- To nasz drugi sparing i drugie zwycięstwo. Rozwijamy się z meczu na mecz. Pierwsza połowa, w której grałem, była świetna w ofensywie, byliśmy niezwykle efektywni - powiedział po meczu towarzyskim z FC Botosani Blaz Kramer .

bizon - 1 godzinę temu, *.orange.pl Blaz Kramer - TERAZ albo NIGDY. Mam przeczucie, że to może być "teraz". odpowiedz

hulk - 34 minuty temu, *.chello.pl @bizon: 10/10 odpowiedz

R. - 1 godzinę temu, *.chello.pl Powodzenia. 20 występów i minumum 7 bramek! odpowiedz

