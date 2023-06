Baku może odejść z Legii

Komentarze (16)

+ dodaj komentarz

dodaj

Matek - 41 minut temu, *.proneteus.pl Żadna strata ???? odpowiedz

Szantosz - 46 minut temu, *.chello.pl w Niemczech ma jeszcze jako taką renomę bo wozi się na renomie lepszego piłkarsko brata odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 55 minut temu, *.plus.pl Wódz Miodulski sprzeda ginza paczkę fajek, a później świat pójdzie naprzód - pojawią się komputery, amfetamina, ale ci z tego skoro serca tych ludzi będą pompowały tę samą krew? odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mogę go na Okęcie zawieźć jak będzie trzeba. Dostał tyle szans, a nie jestem w stanie sobie przypomnieć ani jednego pozytywnego momentu. Kompletny duch odpowiedz

Maverick - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dokładnie.Niema co go trzymać.Nie sprawdził się, trudno.Może odpali w Niemczech czy Belgii...Choć z drugiej strony trochę to dziwne.Ja rozumiem ze w Warszawie jest presja,w porównaniu do Poznania ale żeby aż taka,że mu giczały plątało w czasie meczu?...Szkoda bo był potencjał na solidne wzmocnienie na skrzydle.A tu okazał się kompletny niewypał. odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl To by było prawdziwe wzmocnienie !!! odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nie ma co się czarować,Baku w Legii się nie sprawdził,nawet w ostatnich kolejkach ligowych kiedy dostawał więcej szans na grę.W zasadzie bezproduktywny.W Warcie był niemal liderem drużyny podczas gdy w Warszawie nie wychodzło mu praktycznie nic.Wielu kibiców pamiętając jego występy w Warcie miało nadzieję,że podobnie będzie w Legii ale nistety w drużynie "Wojskowych" nie pokazał kompletnie nic z tego co prezentował w barwach Warty.Należy zatem pozbyć się zbędnego balastu,który obciąża klubowy budżet. odpowiedz

1234 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Sebo(L): tak na prawdę, gdybyśmy mieli takie podejście do Muciego to byśmy go sprzedali po pierwszym sezonie… odpowiedz

sam nie wiem - 3 godziny temu, *.virtuaoperator.pl taki nijaki piłkarz, czasem pokaże dobry drybling czy dobrze poda ale jakiegoś szału nie robi, wielka strata to nie będzie z drugiej strony też może się przydać jak nie w podstawie to jako zmiennik... odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.centertel.pl Sprzedać jak dobrze płacą,żadna gwiazda z niego. odpowiedz

WF - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Pozbyć się zdecydowanie ! odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.centertel.pl Yes. Oby się udało!! odpowiedz

Trampek - 3 godziny temu, *.125.33 Orłem to on nie jest , ale są jeszcze dużo gorsi piłkarsko od niego. Może by tak w pakiecie dołożyć jeszcze 2-3 czyli w sumie razem 3-4. Samo ich zejście z listy płac byłoby już korzystne finansowo dla LEGII . W to miejsce można byłoby sprowadzić ...jednego zawodnika rzeczywiście piłkarsko wzmacniający zespół. Byłoby "taniej i skuteczniej ". odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl niestety czarnoskorzy sie obecnie wgl nie sprawdzaja, zreszta co dziwne nie tylko w Legii ale we wszystkich polskich klubach i jest to troche dziwne, bo kiedys jakos sobie radzili. odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.bridgefibre.net @grzesiek: a Yeboah w Śląsku? też się nie sprawdził? odpowiedz

Wycior - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Trzymam kciuki żeby się udało! Jedna z największych wpadek transferowych ostatnich lat. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.