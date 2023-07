Amp futbol: Wygrana na koniec turnieju

Niedziela, 2 lipca 2023 r. 09:53 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W ostatnim meczu IV turnieju amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa wygrała ze Stalą Rzeszów 2-0. W sobotę legioniści zanotowali dwie porażki - ze Śląskiem Wrocław i Nowymi Technologiami Różyca. Kolejny turniej dopiero we wrześniu.



Legioniści od początku ruszyli do ataków. To zaowocowało szybko zdobytą bramką. W 6. minucie Abramczyk dobrze zagrał do Adamczyka, ale ten nie zdołał oddać strzału. W 14. minucie padła druga bramka dla stołecznego zespołu. Zaatakował Mariusz Adamczyk, wykorzystał niepewną interwencję Mateusza Florka, który trochę się pogubił, i z bliskiej odległości wbił piłkę do siatki. W 17. minucie Przemysław Gromek wyszedł sam na sam z bramkarzem Legii, ale ten zdołał wybić piłkę na róg. W 20. minucie Ihab dobrze podał do Moroza, a ten oddał celny strzał, jednak tym razem golkiper był na posterunku.



W 33. minucie na bramkę uderzył Maks Moroz, bramkarz sparował piłkę, dopadł do niej Dominik Abramczyk, ale zabrakło mu precyzji, by podwyższyć prowadzenie na 3-0. W 39. minucie niewiele brakowało, by Stal zdobyta bramkę. Na szczęście piłka minęła słupek bramki Legii. Chwilę później Adamczyk się pogubił, ale ostatecznie okazało się, że jeden z zawodników zagrał piłkę kulą i sędzia podyktował rzut karny. Mariusz Adamczyk nie wykorzystał jednak tej szansy i uderzył w słupek.



Legia Warszawa 2-0 (2-0) Stal Rzeszów

1-0 - Ihab Ettaleb

2-0 - 14' Mariusz Adamczyk



Stal: 11. Mateusz Florek, 3. Andrzej Szczęsny, 5. Raymond Westbrook, 8. Jakub Guściora, 9. Marcel Zając, 12. Matthew Dean, 13. Hamza Lmouddene



Legia: 30. Daniel Paszkot, 4. Adrian Stanecki, 6. Piotr Wykrota, 9. Dominik Abramczyk, 15. Ihab Ettaleb, 20. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk



żółte kartki: Moroz

Terminarz:

V turniej – Kraków (2–3 września)

VI turniej – Bielsko-Biała (14–15 października)