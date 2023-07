Terminy meczów z Ordabasami Szymkent

Najbliższe mecze Legii: 15.07. (SO) 20:10 Raków Częstochowa - Legia Warszawa (SP) 21.07. (PT) 20:30 Legia Warszawa - ŁKS Łódź 27.07. (CZ) 17:00 Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa (LKE) 03.08. (CZ) 21:00 Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent (LKE) 06.08. (ND) 20:00 Legia Warszawa - Ruch Chorzów

Lukasz323 - 3 godziny temu, *.plus.pl Czyli organizm kazachów będzie czuł że mecz jest o pierwszej w nocy odpowiedz

Miodek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ordabasy się nie odmienia. Powinno być "z Ordabasy Szymkent" odpowiedz

Bralczyk - 2 godziny temu, *.hawetelekom.pl @Miodek: Otóż to, to nie jest liczba mnoga, to nie "są te ordabasy", tylko "jest to ordabasy". odpowiedz

Sponsi - 3 godziny temu, *.centertel.pl Myślałem, że o 18 będzie. Z opolskiego trochę lipnie z powrotem jest.

No trudno. Cóż poradzić. odpowiedz

Misha75 - 3 godziny temu, *.plus.pl Zwariowali z ta godzina . Już z dzieckiem poszedłem - chociaż 8 lat ma to może da radę odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Misha75: również uważam że, godzina meczu w czwartek o 21 delikatnie mówiąc trochę przesadzili. Większość Kibiców w piątek rano muszą iść do pracy, nie wspomnę o Kubicach którzy żeby dojechać na mecz w Warszawie mają 100km lub więcej i również nie mieli szans dostać wolnego piątku odpowiedz

Tymon - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Oznacza to rewanż w Stolicy o 24:00 kazachskiego czasu. Puchary UEFA, czyli rozgrywki azjatycko-europejskie. odpowiedz

AREK - 3 godziny temu, *.175.144 Szkoda ze nie o 23 Kibice z poza Warszawy dotrą do domu w środku nocy odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.com.pl @AREK: spoko. Pociąg Ustronie po pierwszej w nocy, w Iławie warowanie półtorej godziny a w Olsztynie o 6.50 odpowiedz

Sebas (L) - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl @Paweł: A skąd kolego jedziesz ja jadę że Szczytna busem i mam wolne miejsca odpowiedz

