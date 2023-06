Ponad 26 mln zł dla Legii za sezon 2022/23

Czwartek, 29 czerwca 2023 r. 10:36 źródło: Ekstraklasa

Prawie 26,5 mln zł zarobiła Legia Warszawa za miniony sezon od Ekstraklasy i zajmuje pod tym względem drugie miejsce, za Rakowem Częstochowa (27,63 mln). Trzeci pod względem zarobków jest Lech Poznań, który zainkasował 22,58 mln.



Na kwotę 26 463 515,66 zł złożyły się: 5 866 950,00 stała kwota, 5 052 631,58 za ranking historyczny, 4 414 035,09 za wynik sportowy, 10 080 000,00 za miejsce w top 4, a także 1 050 000,00 za Pro Junior System.



Wszystkie środki już zostały wypłacone klubom. Zgodnie z obowiązującym w sezonie 2022/23 modelem podziału ligowych pieniędzy, 44% łącznej puli stanowiła kwota stała, w ramach której do każdego z klubów trafiło ok. 5,87 mln zł. Kolejnymi kluczowym kategoriami wypłat były wynik sportowy, czyli miejsce w bieżącym sezonie (18,5% puli) oraz premia dla czterech drużyn reprezentujących Ekstraklasę w europejskich pucharach (14%).



W minionym sezonie w ramach kwoty stałej 18 mln zł otrzymały kluby z przeznaczeniem na finansowanie szkolenia dzieci i młodzieży - po 1 mln zł każdy klub, a kolejne 6 mln zł zasiliło program Pro Junior System. Ekstraklasa na szkolenie dzieci i młodzieży przeznacza środki pochodzące z kar Komisji Ligi, z których finansowane są programy w ramach projektu Akademie Klasy Ekstra. Na szkolenie dzieci i młodzieży trafiają też dedykowane na ten cel środki ze współpracy z PKO Bankiem Polskim, a także z licencji bukmacherskich.



W ostatnim sezonie liga wypłaciła też 2,4 mln zł w ramach opłaty solidarnościowej, która została podzielona po równo między spadające z ligi Wisłę Płock, Lechię Gdańsk i Miedź Legnicę. W ramach nowego modelu podziału środków od kolejnego sezonu wypłaty w ramach tzw. parachute payment będą realizowane pod warunkiem, że klub uczestniczył w rozgrywkach Ekstraklasy przez co najmniej dwa sezony poprzedzające spadek.



Na ponad 2,5 mln zł świadczeń w formie barterów, które kluby otrzymały z ligi w minionym sezonie, złożyły się m.in. przekazane klubom piłki, statystki meczowe i fitnessowe, dostęp do rozwiązań ESSMA z zakresu bezpieczeństwa stadionowego czy użytkowanie mat antyśniegowych.