W poniedziałek wyniki konkursu architektonicznego hali dla Legii

Stary kibic - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Czy nie za duzo optymizmu?Bo od pewnego czasu czytam w internecie o akcjach sprzeciwu-podobno okoliczni mieszkancy chcą terenow rekreacyjnych a nie hali sportowej...cos mowia takze o zbyt malej ilosci miejsc parkingowych.

Chcialbym,żeby po tylu latach nareszcie w Warszawie wybudowano porządną halę sportową-niepokoi mnie ta akcja zorganizowana przez (chyba) "Miasto jest nasze" odpowiedz

