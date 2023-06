Kranzach: Siłownia, boisko i rowery

Dobrą wiadomością jest to, że do zajęć wrócił Kacper Tobiasz , który wcześniej nabawił się niegroźnego urazu. W pełnych zajęciach i gierkach wziął udział także Bartosz Kapustka . Stan jego kolana jest na bieżąco monitorowany, na ten moment wszystko wygląda dobrze i pomocnik jest pełen optymizmu. Pod okiem Patryka Małeckiego pracowali ponadto: Robert Pich , Jakub Jędrasik , Ramil Mustafajew , Ilay Elmkies i Juergen Elitim . Mocne ścieżki zdrowia przygotowali dla swoich czterech podopiecznych trenerzy bramkarzy. Po południu zawodnicy z pola będą się regenerowali, ale golkiperów czeka ponowna wizyta na boisku i praca nad grą nogami.

Dzień po zwycięskim sparingu z FC Botosani (5-0) wygląda inaczej niż poprzednie. Zawodnicy, którzy wystąpili w starciu z Rumunami, pracowali rano w grupach w siłowni, a następnie ruszyli rowerami w "tour de Walchsee", czyli kilkuziesięciominutową wyprawę dookoła pobliskiego jeziora. Pogoda dopisuje, nastroje również. Na boisku stawiło się jedynie 12 graczy, w tym dwóch, którzy dołączyli do zespołu w środę wieczorem, czyli Bartosz Slisz i Lindsay Rose .

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.