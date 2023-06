Sparing z Motorem odwołany

Czwartek, 29 czerwca 2023 r. 12:37 Woytek, źródło: Legionisci.com

Pierwotne plany drużyny Legii po zgrupowaniu w Austrii zakładały rozegranie dwóch spotkań sparingowych. Po tym jak ustalono termin Superpucharu Polski na 15 lipca, uległy one zmianie. Sztab szkoleniowy zakładał zagranie meczu w środku tygodnia, a dodatkowo dzień po meczu z Rakowem druga część drużyny miała zmierzyć się z Motorem Lublin. Do tych starć nie dojdzie.



Za tydzień, od razu po powrocie do Polski, zespół będzie trenował przez kolejne 3 dni (czwartek - sobota), a następnie zawodnicy otrzymają wolną niedzielę i poniedziałek. Od 12 lipca rozpoczną się bezpośrednie przygotowania do walki o trofeum z aktualnym mistrzem Polski.