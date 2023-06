Otwarta sprzedaż karnetów na sezon 2023/24

Czwartek, 29 czerwca 2023 r. 22:53 Woytek

W czwartek rozpoczęła się otwarta sprzedaż karnetów na Legię na sezon 2023/24. W przedsprzedaży karnety przedłużyło 5 z 7 tysięcy kibiców, którzy posiadali je w ubiegłym sezonie.



Karnet obejmuje wszystkie mecze Ekstraklasy i Pucharu Polski rozgrywane na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3. Od sezonu 2023/24 nastąpił powrót do dwóch stref cenowych na Trybunie Deyny. Dotychczasowe sektory pomarańczowe wejdą w skład sektorów czerwonych (Strefa 1). To oznacza, że kibiców z tych sektorów, chcących zachować swoje dotychczasowe miejsce, czeka spora podwyżka. Pozostały układ stref pozostał bez zmian.



KUP KARNET NA LEGIĘ!









29 czerwca o godz. 16:00 ruszyła otwarta sprzedaż karnetów w regularnych cenach dla wszystkich zainteresowanych kibiców i potrwa do 21 lipca do ostatniego gwizdka w meczu Legia Warszawa – ŁKS Łódź. Jeśli ktoś nie zdąży kupić karnetu w tym okresie, zostaną 2 dni na zakup w ofercie „ostatni gwizdek”, która zakończy się w niedzielę 23 lipca o godz. 23:59. Po tym terminie karnety nie będą już dostępne w sprzedaży.



Posiadacze karnetów standardowo mają pierwszeństwo w zakupie biletów na swoje miejsce na mecze nieobjęte karnetem, takie jak rozgrywki europejskie czy mecze specjalne.



NOWOŚCIĄ dla posiadaczy karnetów jest stała, niska cena biletów na mecze kwalifikacyjne do Ligi Konferencji Europy do fazy play-off włącznie.



KOLEJNYM PRZYWILEJEM jest możliwość zakupu 2 biletów dla swoich znajomych w przedsprzedaży. W przypadku, gdy kibic nie będzie mógł stawić się na domowym meczu Legii, będzie miał opcję udostępnienia biletu innemu kibicowi do 2 godzin przed pierwszym gwizdkiem sędziego lub też zwolnienia swojego miejsca, które ponownie trafi do sprzedaży. To nowa funkcjonalność, nad którą klub pracował przez ostatnie tygodnie.



Regulamin sprzedaży karnetów na sezon 2023/24













SUBSKRYPCJA NA LEGIĘ - WKRÓTCE W SPRZEDAŻY



Legia wprowadza opcję, którego na polskim rynku, w takiej postaci, jeszcze nie było. "Stale obserwujemy co nowego i innowacyjnego wprowadza się w klubach europejskich. Podążając za trendami i odpowiadając na Wasze potrzeby, wprowadzamy w pierwszym tygodniu lipca SUBSKRYPCJĘ NA LEGIĘ." - informuje klub.



Czym jest subskrypcja?



Model ma działać na podobnej zasadzie jak popularne usługi streamingowe. Opłaty są pobierane automatycznie co miesiąc - dzięki temu odczuwalny koszt usługi jest duży niższy.



Co daje Subskrypcja?



- Gwarancję odbioru biletów na 48 godzin przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży;

- Możliwość wyboru dowolnego miejsca na stadionie w tej samej strefie cenowej lub niższej;

- Pierwszeństwo zakupu biletów na mecze w europejskich pucharach;

- Możliwość zakupu biletów w przedsprzedaży dla znajomych;

- Możliwość rezygnacji w dowolnym momencie po upływie pierwszych 6 miesięcy od daty zakupu;

- Unikalne treści związane z I drużyną Legii Warszawa przesyłane w trakcie przerw letnich i zimowych.



Więcej szczegółów na temat Subskrypcji na Legię znajdziesz tutaj: FAQ o Subskrypcji na Legię.







KUP KARNET NA LEGIĘ!