Sparing: Qarabag FK 0-2 Legia Warszawa

Single malt - 52 minuty temu, *.wawtel.pl Wygląda, ze tym razem transfery niezłe. Oczywiście, to pierwszy poważniejszy mecz dopiero. Ale widać, że Elitim, to porządny grajek i w takiej formie powinien mieć plac. Podobnie i Gual. W ataku zrobił się tłok, bo Kramer wreszcie wygląda dobrze i jak dla mnie, to on powinien z Gualem grać z przodu. Pankov też wygląda nieźle i szybko może wskoczyć do 11. Kun, jak przewidywałem, na razie cienki, a zastępstwa nie ma na wahadle. odpowiedz

Wielkie odrodzenie Legii Prezesa Dariusza Mioduskiego - 2 godziny temu, *.datapacket.com Nasi napakowani jak kabanosy, będą rozjeżdżać w lidze wszystkich po 5:0. Brawo Prezes Darek Miodulski! odpowiedz

ZWP - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Na legionisci.com naczytałem się psioczeń na powołanie pana Jacka na dyrektora sportowego.

Po półtora roku można powiedzieć, że ten Człowiek – w takich trudnych warunkach finansowych – udowodnił, że jest właściwym Człowiekiem na właściwym miejscu. Wielu krytykantów było i pora aby uchylili kapelusz przed nim i przeprosili.



A propos meczu, to w drużynie Legii był jeden nerwowy ale przecież „pan piłkarz” a dzisiaj … obfitość.



I za to należy podziękować panu Jackowi. Ja przepraszać nie muszę, bowiem od pierwszego dnia wierzyłem w niego i dawałem temu wyraz - na legionisci.com też. odpowiedz

Arek - 24 minuty temu, *.tpnet.pl @ZWP: zapomnij. I ja też przepraszać nie muszę. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ostatnio większość tu pisała, że Elitim to pewnie ogór a teraz ekstazą, od razu pisałem, że to może być dobry grajek i takiego było nam potrzeba, zagrania nawet leprze niż Josue. Pozdrawiam i czekam na ligę, poprawić grę w obronie i mistrz wróci do Warszawy odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Fajny mecz jak na sparing. Widać, że obie drużyny mocno trenują i masa prostych strat z obu stron no i słabsza gra tych zawodników bazujących na sile czyli u nas np Augustyniak. W drugiej połowie wystawiliśmy mocniejsze zęby w ataku i wygraliśmy ale wiadomo, że nie wynik tylko gra. Nie wiem co robił na boisku Sokołowski ale wolałbym, żeby był opcja bardzo rezerwową. Mam nadzieję, że Runjajicz ma też jakiś pomysł na Kuna, bo już widać, że do poziomu Mladenowicza raczej nigdy się zbliży a nawet do Baku mu na razie daleko o Wszołku nie wspominając. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl W sumie to dość budujące, że przychodzi nowy gość i od razu strzela w sparingu, a nie trzeba czekać pół roku zanim wprowadzi się go do gry. odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl meczyk umiarkowanie atrakcyjny, ale widać klasę naszych grajków, są dobrzy, a po zgraniu, jesienią - Legia będzie mocna, czyli normalnie ... LEGIA MISTRZ ! odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.netfala.pl Extra , super, na razie tylko Kun nie powala, potrzeba solidnego wahadłowego... No i mozna z czystym sumienie sprzedac 2-3 zawodników. Rose, Slisz, czy tez Sokołowski, o Pichu nie wspomne

odpowiedz

Józek1916 - 3 godziny temu, *.chello.pl Elitim z miejsca pierwszy skład. Z niego będzie mega pociecha i nie chodzi mi tutaj tylko o jego strzeloną bramkę, oprócz tego świetne podania, przegląd pola, dynamiczny doskok do rywala, ogólnie nie traci łatwo piłki. Gual na tą chwilę wyborem nr 1 w ataku. Potrzeba jeszcze wahadłowego, a najlepiej nawet 2, reszta pozycji zakładając że nikt nie odejdzie z piłkarzy 1 lub 2 wyboru jest solidnie obsadzona odpowiedz

kris - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wynik bardzo dobry odpowiedz

Robert Szenfeld - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Będzie pociecha z tego Elitima . Oczy wkoło głowy a na piłkę nie patrzy, bo już ją widział wystarczająco dużo razy . Poza tym , jak oddaje piłkę to idzie na ścianę, a nie chowa się za przeciwnikiem żeby jej znowu nie dostać.

No i Muci coraz lepszy . Oby nie zapeszyć . odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Robert Szenfeld : przydalby sie jeszcze defensywny pomocnik, ktory ma rownie dobra technike bo ten Slisz myslac godzine nad zagraniem bedzie psul caly wysilek Elitima. odpowiedz

