Karnety na Legię na tle Ekstraklasy

Piątek, 30 czerwca 2023 r. 08:40 Woytek, źródło: Legionisci.com

Trzy tygodnie przed startem nowego sezonu kibice Legii zakupili blisko 6 tysięcy sezonowych karnetów. Jak już wcześniej analizowaliśmy, dla osób chcących regularnie oglądać mecze z trybun stadionu przy Łazienkowskiej karnet jest najlepszą opcją - szczegóły tutaj. A jak wyglądają ceny karnetów na Legię na tle innych klubów Ekstraklasy?









Pod lupę wzięliśmy dwie kategorie karnetów:

1) karnet na młyn (najczęściej za bramką)

2) karnet na najlepsze miejsca na trybunie prostej, vis-a-vis sektora VIP



Poniżej prezentujemy zestawienie regularnych cen karnetów na sezon 2023/24 w 16 z 18 klubów Ekstraklasy, które na ten moment rozpoczęły sprzedaż. W zestawieniu nie uwzględniliśmy Puszczy Niepołomice i Radomiaka Radom. Pogoń Szczecin i Zagłębie Lubin prowadzą sprzedaż karnetów jedynie na rundę jesienną, więc dla pełnego obrazu dokonaliśmy przeliczenia ceny karnetu na liczbę oferowanych meczów. W 14 klubach jest to 17 spotkań, Pogoń oferuje 9, a Zagłębie 10. Niektóre kluby uwzględniają w swojej ofercie karnetowej ewentualne mecze Pucharu Polski (np. Legia) czy Superpuchar Polski (Raków), ale tego nie braliśmy pod uwagę.







Z poniższego zestawienia wynika, że najdroższe karnety na trybunę prostą (wzdłuż boiska) sprzedaje Legia Warszawa (57,59 zł za mecz). Jednocześnie stołeczny klub daje możliwość kupienia karnetu w atrakcyjnej cenie dla fanatyków. W karnecie na Żyletę jeden mecz kosztuje bowiem 27,59 zł, co plasuje Legię na 8. miejscu w lidze. Zdecydowanie najdroższym stadionem dla fanatyków jest ten w Szczecinie, gdzie bilet w karnecie do młyna kosztuje aż 48 zł. Najmniej zapłacą natomiast kibice Cracovii - 14,71 zł za mecz.



