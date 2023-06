Pięciobój

Gutkowski w finale Igrzysk Europejskich

Piątek, 30 czerwca 2023 r. 08:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioboista Legii Warszawa, Łukasz Gutkowski awansował do 18-osobowego finału Igrzysk Europejskich i w sobotę powalczy nie tylko o medal tejże imprezy, ale również imienną kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. Tę uzyska ośmiu najlepszych uczestników finału. W półfinałach odpadł drugi z legionistów, Daniel Ławrynowicz.



Łukasz Gutkowski w półfinale w szermierce zdobył 230 punktów (siódmy wynik), Ławrynowicz - 200 pkt., a następnie obaj wywalczyli po dwa dodatkowe punkty w bonusowej rundzie szermierki. W pływaniu na dystansie 200 metrów stylem dowolnym Łukasz miał wynik 2:06.28 min. (dziesiąty rezultat konkurencji w swojej grupie), Daniel - 2:05.65 min. (miejsce 11 w gr. A). Łukasz przed biegiem ze strzelaniem zajmował piątą lokatę w swojej grupie i wykorzystał szansę na awans do finału, pokonując kolejne 600-metrowe pętle biegu wśród najlepszych. Legionista dotarł do mety jako trzeci. Daniel Ławrynowicz, który do biegu ze strzelaniem przystępował z miejsca 13., osiągnął szósty wynik konkurencji łączonej, ale ostatecznie zajął miejsce 12. w swojej grupie i nie zakwalifikował się do finałowej 18-tki.



Dodajmy, że w kwalifikacjach do półfinału, Daniel Ławrynowicz uzyskał najlepszy wynik swojej grupy kwalifikacyjnej (B). Łukasz Gutkowski do półfinałów awansował z miejsca 13.