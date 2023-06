Dobrzy Ludzie pomalowali korytarz SP nr 26

Po 5-letniej przerwie Dobrzy Ludzie ponownie zawitali do Szkoły Podstawowej nr 26 w Warszawie im. Mirosława Biernackiego, gdzie zajęli się malowaniem korytarza dla klas 4-8. We wrześniu uczniowie będą mieli okazję podziwiać "tematyczny" korytarz, w którym namalowane zostały motywy z "Gwiezdnych Wojen", oczywiście z legijnymi akcentami. "Mamy nadzieję, że legendarne postaci ze świata Gwiezdnych Wojen umilą uczniom trudy nauki" - mówią Dobrzy Ludzie, którzy kolejny raz wykonali kawał dobrej roboty.

