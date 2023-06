Królewskie z Legią na kolejne trzy lata

Legia podpisała nową, trzyletnią umowę sponsorką z marką Królewskie. Współpraca sponsoringowa pomiędzy Legią i Królewskim trwa już prawie 20 lat. Królewskie wspiera Legię od 2004 roku. Marka Królewskie jest ulokowana na koszulkach piłkarzy oraz nośnikach marketingowych stadionu. - Królewskie to marka z warszawskimi korzeniami, dlatego sponsoring warszawskiej drużyny naturalnie jest wpisany w jej strategię. Nasza współpraca z Legią jest przykładem partnerstwa, które obydwu stronom przynosi korzyści – Królewskie jest bliżej swojego konsumenta, a Klub zaś uzyskuje wsparcie stabilnego sponsora - mówi Marcin Filipiak, Dyrektor ds. Marketingu marek. - Współpraca Legii Warszawa z marką Królewskie będzie dalej rozwijana z założeniem wyjątkowych propozycji dla kibiców. Prawie 20-letnie partnerstwo jest jednym z najdłuższych w polskim sporcie i jednocześnie stanowi przykład biznesowego połączenia różnych segmentów rynku z udziałem zaangażowanej, lokalnej społeczności. Cieszymy się, że najważniejsi partnerzy biznesowi klubu są zainteresowani kontynuacją współpracy i w ich modelu biznesowym Legia Warszawa zajmuje istotną pozycję - mówi dyrektor komercyjny Legii Warszawa Paweł Kokosza. Nowa umowa obowiązywać będzie do 2026 roku.

