PamiętaMY

Koszulki PamiętaMY 2023 - Wzór nr 1

Niedziela, 2 lipca 2023 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Jak co roku grupa OFMC przygotowała jeden ze wzorów koszulek z serii "PamiętaMY" z motywem nawiązującym do Powstania Warszawskiego. Tym razem projekt łączy w sobie znak Polski Walczącej oraz herb Legii Warszawa z lat 1926-49, z którym w sercu walczyli i ginęli sportowcy Legii podczas Powstania Warszawskiego.



OFMC przygotowują dwie wersje koszulek Powstańczych - tradycyjny t-shirt (w cenie 80 złotych) oraz koszulkę polo (120 zł). Za jakość koszulek, tak jak w zeszłym roku, odpowiada IMPERIUM. Istnieje możliwość wysyłki (+20 zł).



Tradycyjnie, całkowity zysk przeznaczony zostanie na tegoroczne obchody Powstania z udziałem delegacji kibiców Legii Warszawa, pomoc Kombatantom oraz obchody innych rocznic patriotycznych, ważnych dla Warszawy i Polski.



Zapisy prowadzone będą do 9 lipca do godziny 23:59 na forum kibiców. Obowiązuje przedpłata na konto. Odbiory i wysyłki koszulek planowane są około 24 lipca.