14-16.07: Weekendowy rozkład jazdy

W Częstochowie w sobotę odbędzie się mecz o Superpuchar Polski pomiędzy Rakowem i Legią (transmisja w Polsacie Sport). W sobotę i niedzielę w Gdyni odbędą się drugie zawody Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej w sezonie 2023. Z kolei troje legionistów - Hanna Jakubowska, Olga Cisek i Maksymilian Dobosz - wystartuje na Mistrzostwach Świata U-17 w pięcioboju nowoczesnym w Alexandrii, w Egipcie. Tenisista Legii, Jan Urbański weźmie udział w drugiej edycji Wimbledonu dla tenisistów do 14 lat. Rozkład jazdy: 14.07 g. 17:00 Pogoń Siedlce - Legia II Warszawa (sparing) [Siedlce] 15.07 g. 10:00 Legia U-19 - Pilica Białobrzegi (sparing) [LTC 4] 15.07 g. 20:10 Raków Częstochowa - Legia Warszawa

