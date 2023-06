Po pierwszym piątkowym treningu Josue ustawił mur z "Brazylijczyków" i postanowił przetestować formę Kacpra Tobiasza i Cezarego Miszty . Jak mu poszło? Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Mądrala 0,7 - 1 godzinę temu, *.246.2 Niech to przełoży na mecze ligowe :) btw w bramce stał Czarek :D odpowiedz

FWWM - 40 minut temu, *.orange.pl @Mądrala 0,7: raz Czarek raz Kacper. Niezłą wiązankę musiał posłać Tobi, skoro ocenzurowali :))) A Josue widać też ma dużą radochę hehehe odpowiedz

Pino(L) - 22 minuty temu, *.play-internet.pl @Mądrala 0,7: Na treningach mur nie skacze i jest za niski. W lidze od dawna nikt bezpośrednio nie strzelił odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.