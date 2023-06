Terminy meczów Legii z Puszczą i Koroną

Piątek, 30 czerwca 2023 r. 15:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

Ekstraklasa ustaliła dokładne daty i godziny spotkań 4. i 5. kolejki. W niedzielę, 13 sierpnia Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Puszczą Niepołomice, a tydzień później podejmie przy Łazienkowskiej 3 Koronę Kielce.









Najbliższe mecze Legii:

15.07. (SO) 20:10 Raków Częstochowa - Legia Warszawa (SP)

21.07. (PT) 20:30 Legia Warszawa - ŁKS Łódź

27.07. (CZ) Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa (LKE)

30.07. (ND) 20:00 Cracovia - Legia Warszawa

03.08. (CZ) Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent (LKE)

06.08. (ND) 20:00 Legia Warszawa - Ruch Chorzów

13.08. (ND) 17:30 Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa

20.08. (ND) 20:00 Legia Warszawa - Korona Kielce









