Gdzie zagrają kluby ekstraklasy w sezonie 2023/24

Środa, 12 lipca 2023 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Spotkanie 4. kolejki ekstraklasy pomiędzy Puszczą Niepołomice i Legią Warszawa rozegrane zostanie na stadionie Cracovii, bowiem obiekt beniaminka nie spełnia na razie ekstraklasowych wymogów i do połowy sierpnia spełniać nie będzie. Działacze Puszczy wprawdzie czynią starania, by klub jak najszybciej mógł wrócić na swój stadion, ale nie wiadomo, czy i kiedy tak się stanie.



Na razie nie wiadomo także, czy Puszcza na swoich domowych meczach na stadionie "Pasów" przyjmować będzie kibiców gości. Pierwsze takie spotkanie beniaminek z Niepołomic rozegra 7 sierpnia ze Stalą Mielec, a już tydzień później podejmować będzie Legię.



Również Ruch Chorzów swoje domowe mecze rozgrywać będzie w innym mieście. Pierwsze spotkania sezonu 2023/24 odbędą się - tak jak w 1. lidze - na stadionie Piasta Gliwice. Obiekt przy ulicy Cichej w Chorzowie nie spełnia wymogów licencyjnych, a budowa nowego stadionu dla "Niebieskich" jest dopiero w sferze planów. Na stadionie Piasta Ruch grać będzie z udziałem kibiców gości tylko w przypadku imprez, które nie będą zakwalifikowane jako podwyższonego ryzyka. Jeszcze jesienią, prawdopodobnie w październiku, Ruch przeniesie się na stadion Śląski. Tam prawdopodobnie kibice drużyn przyjezdnych będą przyjmowani. Prawdopodobnie, bowiem jeszcze trójstronna umowa na wynajem obiektu nie została parafowana. Możemy jednak spodziewać się, że mecz Ruchu z Legią, zaplanowany na 9-12 lutego, rozegrany zostanie na stadionie Śląskim w Chorzowie w obecności ok. 50 tysięcy kibiców, w tym licznej grupy fanów z Łazienkowskiej.



Powoli dobiegają końca prace na stadionie Radomiaka Radom, który ma uzyskać wszelkie pozwolenia na pierwszy domowy mecz sezonu 2023/24, który Radomiak rozegra 5 sierpnia z Cracovią. Na stadionie przy ulicy Struga 63 dostępne są dwie trybuny, które mogą pomieścić ok. 9 tysięcy fanów (dla porównania stadion, z którego w ostatnich latach korzystał Radomiak, miał pojemność 3,5 tys.). Dwie kolejne będą budowane w przyszłości. Na razie na stadionie w Radomiu nie ma sektora dla kibiców gości. Niewykluczone, że ten zostanie postawiony w formie tymczasowej, za bramką od strony ul. Jordana. Podobnie było na stadionie ŁKS-u czy Rakowa. Fani Radomiaka robią wszystko, by do przyjmowania przyjezdnych doszło jak najszybciej, a jak można się domyślać, kłody pod nogi rzuca policja, która również nie pozwalała na wpuszczanie przyjezdnych na stadionie przy Narutowicza. "Jeśli sektor nie powstanie, rozważamy podjęcie decyzji o nieuczestniczeniu w domowych meczach. Piłka nożna dla kibiców!" - swoje stanowisko pod koniec czerwca dość jasno przedstawili fanatycy Radomiaka.



Raków swoje ligowe spotkania rozgrywać będzie na nieco 5-tysięcznym stadionie w Częstochowie. RKS podpisał umowę na wynajem nowego obiektu Zagłębia Sosnowiec na mecze kolejnych rund europejskich pucharów. Warta Poznań z kolei ponownie będzie gospodarzem na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Budowa nowego obiektu w Poznaniu przy Drodze Dębińskiej jest cały czas na etapie projektu i poszukiwania funduszy na jego realizację.



Łódzki Klub Sportowy swoje mecze rozgrywa na oddanym kilka miesięcy temu do użytku stadionie im. Władysława Króla, mogącym pomieścić 18 029 widzów. Sektor gości posiada 913 miejsc.



Na stadionie Górnika Zabrze przynajmniej do czerwca 2024 roku potrwają prace przy budowie czwartej trybuny. Na pierwszym etapie - przygotowania do rozpoczęcia budowy i wyburzenia dotychczasowego budynku - zamknięty został dotychczasowy sektor gości na stadionie przy Roosevelta. Wiadomo już, że na inaugurację nowego sezonu do Zabrza nie przyjadą kibice Radomiaka. Czy sytuacja z przyjezdnymi w Zabrzu zmieni się jeszcze w trakcie rundy jesiennej? Pozostaje czekać na nowy wniosek o organizację imprez masowych, ale prawdopodobnie policja naciskać będzie na klub, by ten wyłączył z użytku sektor dla fanów drużyn przyjezdnych na cały nadchodzący sezon, tj. do czasu zakończenia wszystkich prac budowlanych. Po dobudowaniu czwartej trybuny pojemność stadionu Górnika wzrośnie do 31 871 miejsc - obecnie jest to 24,5 tys.