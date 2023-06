Kranzach: Zacięty turniej dla żółtych. Nieobecny trener

Piątek, 30 czerwca 2023 r. 19:06 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek drużyna Legii przeprowadziła dwie jednostki treningowe. Rano Kosta Runjaić zarządził pracę nad dokładnością podań i akcjami ofensywnymi. W bramce wyróżniał się Cezary Miszta, który popisał się wieloma efektownymi interwencjami.









Na popołudniowej sesji nieobecny był Kosta Runjaić, który pierwszego dnia zapowiedział drużynie, że opuści zgrupowanie na jeden dzień i uda się na ślub brata. Pod nieobecność niemieckiego szkoleniowca zajęcia poprowadził Przemysław Małecki, który formalnie od nowego sezonu pełni rolę pierwszego asystenta. "Mały" zastąpił na tym stanowisku Aleksandara Rogicia, który wybrał atrakcyjniejszą finansowo ofertę z Bliskiego Wschodu. Nadal otwarty jest temat wzmocnienia sztabu szkoleniowego przez jeszcze jedną osobę.



Po południu po krótkiej aktywacji pod okiem Stergiosa Fotopoulosa rozpoczęła się gierka w piłkę ręczną. Istotne było odpowiednie ustawienie na boisku i doskok do rywala po tym jak złapał piłkę. Bramki natomiast zdobywało się po strzałach z główki. Następnie odbyły się interwałowe rywalizacje 4 na 4 na dwa kontakty na małej przestrzeni, a po kolejnym "przerywniku" zorganizowanym przez trenerów przygotowania fizycznego przyszła pora na turniej trzech drużyn na 40-metrowym boisku.



Żółci: Jędrzejczyk, Rose, Wszołek, Elitim, Josue, Sokołowski, Muci, Pekhart

Niebiescy: Pankov, Ribeiro, Slisz, Rejczyk, Mustafajew, Baku, Carlitos, Pich

Fioletowi: Nawrocki, Augustyniak, Charatin, Elmkies, Kun, Rosołek, Kramer, Gual



- Josue is back! - cieszył się po jednym z trafień kapitan Legii. Pięknym okienkiem popisał się także Ernest Muci. Zaciętą rywalizację najpierw na 2 a potem na 3 kontakty wygrała ekipa żółtych i głośno celebrowała to w stronę fotoreporterów.



