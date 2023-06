Legia chce przełożenia meczu z Cracovią

Legia Warszawa czyni starania by przełożyć mecz 2. kolejki Ekstraklasy z Cracovią. Wyjazdowe spotkanie zaplanowane zostało na niedzielę, 30 lipca. Kilka dni wcześniej legionistów czeka jednak wielogodzinna wyprawa do Kazachstanu. "Wojskowi" zamierzają wracać z Szymkentu bezpośrednio po meczu, ale podróż potrwa w sumie ponad 10 godzin, co oznacza, że będą mieli mało czasu na odpowiednią regenerację i przygotowanie się do ligowego starcia.

Rre - 5 minut temu, *.wifimax.pl Lepiej zrobić mecz w środę odpowiedz

Aaa - 5 minut temu, *.wifimax.pl To lepiej żeby UEFA zrobiła mecz w srode odpowiedz

CSW - 52 minuty temu, *.247.61 Cała podróż około 10 godzin to jeszcze nie ma tragedii. Już na wstępie przekładać mecz? Dość kontrowersyjna decyzja, sezon długi. odpowiedz

L - 17 minut temu, *.176.202 @CSW: a nie to luz, tylko 10h samolotem i po 2 dniach kolejny mecz, faktycznie idealnie.



A kiedy sie mecze przeklada jak nie na wstepie gdzie dopiero wchodzisz w rytm i nie jestes w stanie grac co 3 dni na tej samej intensywnosci? Najwieksi w Europie na poczatku sezonu sobie graja co tydzien.



Po 3 ekstraklasa wpisala w regulamin, ze mozna przelozyc 2 mecze miedzy eliminacjami. Pewnie dla jaj. odpowiedz

(L) - 57 minut temu, *.jmdi.pl No tak na około trzeba polecieć bo wojna. Pewnie w Gruzji chwilowa przerwa na tankowanie i dalej w drogę. odpowiedz

