Roma nie wykupi Majchrzaka

Piątek, 30 czerwca 2023 r. 21:19 źródło: sport.tvp.pl

Jak informuje sport.tvp.pl, AS Roma nie wykupi z Legii Warszawa Jordana Majchrzaka. 18-latek przez ostatni rok przebywał na wypożyczeniu we włoskim klubie. Zadebiutował nawet w Serie A i wydawało się, że Roma zdecyduje się na jego transfer definitywny. Dużo działo się w tym temacie zimą, ale teraz włoski klub przekazał do Warszawy informację, że nie skorzysta z klauzuli wykupu.









Na razie przyszłość zawodnika nie jest pewna. Wiadomo jedynie, że Legia chciałaby go wypożyczyć albo do innego zespołu z Ekstraklasy, albo do 1. ligi, gdzie mógłby spędzić na boisku więcej czasu. Teraz jednak napastnik poleci z reprezentacją Polski U-19 na Maltę, gdzie 3 lipca rozpoczną się mistrzostwa Europy.



W minionym sezonie Majchrzak wystąpił w jednym meczu Serie A oraz w 21 spotkaniach Primavery, zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty.