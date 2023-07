Nasz wywiad

Marc Gual: Rywalizacja to korzyść dla zespołu

Niedziela, 9 lipca 2023 r. 14:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Duża rywalizacja w ataku? To jest tylko z korzyścią dla zespołu i dla każdego z nas. Każdego dnia musimy walczyć na treningach, żeby się rozwijać i pokazać trenerowi, jak możemy grać. To wpływa na rozwój całej formacji, całej drużyny. W każdym klubie powinno tak być, powinna być presja, żeby każdego dnia dawać z siebie 100 procent, nie tylko na boisku - mówi Marc Gual. Zapraszamy na rozmowę z nowym napastnikiem Legii Warszawa, którą przeprowadziliśmy podczas zgrupowania w Austrii.



Tuż po tym gdy z Hiszpanii przeniosłeś się na Ukrainę, wybuchła tam wojna. Zobaczyłeś przerażające obrazy. Co czułeś, widząc spadające bomby? Bałeś się?

Marc Gual: - Oczywiście, że byłem przerażony. Byłem w domu i zobaczyłem ogień na zewnątrz. Schowaliśmy się w bunkrze, a potem spędziłem 27 godzin w samochodzie, żeby dostać się do granicy i wyjechać z Ukrainy. To nie był dla mnie łatwy okres, ale wszystko skończyło się dobrze. Mam za sobą doświadczenia, którymi mogę się podzielić. Nic nie dzieje się bez powodu - tak o tym myślę.