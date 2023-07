Augustyniak: Zwycięstwo buduje morale

Sobota, 1 lipca 2023 r. 20:20 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Rywale byli dużo trudniejsi niż poprzedni. Azerowie zaczęli przygotowania tydzień wcześniej niż my. Fizycznie wyglądali lepiej od nas, było widać większą świeżość. Mieliśmy wczoraj dwie ciężkie jednostki treningowe, więc fajnie, że wygraliśmy, ale w okresie przygotowawczym wynik nie jest najważniejszy. Zwycięstwo buduje jednak morale zespołu - powiedział po wygranym sparingu z Qarabagiem Agdam Rafał Augustyniak.









- Cały czas są próby wszystkich zawodników. Rywalizacja jest duża, na każdej pozycji mamy przynajmniej po dwóch zawodników. Każdy chce grać. Mamy nadzieję, że meczów w zbliżającym się sezonie będzie jak najwięcej, bo wtedy będzie więcej okazji do gry.



- Qarabag miał sytuacje po naszych błędach, ale to są dopiero przygotowania i można sobie takie pomyłki wybaczać. Na razie możemy te błędy popełniać na zmęczeniu i je z czasem poprawiać. Mam nadzieję, że linia obrony dobrze się zgra i stracimy dużo mniej bramek niż w poprzednim sezonie.



- Nowe ustawienie robi różnicę dla całego zespołu. Musimy zupełnie inaczej pracować w pressingu i widać, że czasem nie wychodzi nam to tak, jak trzeba. Jednak dopiero od tego obozu zaczęliśmy grać na "trójkę" w ataku, mamy też opcje, żeby grać dwoma napastnikami z podwieszonym pomocnikiem pod nich. Są różne warianty i wszystkiego próbujemy.



- Widać, że Juergen Elitim jest "piłkarzem". Jego ruchy, gra z piłką i przyjęcie są świetne. Już po dwóch, trzech dniach widać, że będzie dla nas wzmocnieniem.



- Filip Rejczyk ma duży potencjał, robi fajne rzeczy z piłką. Musi popracować dużo więcej taktycznie. Jest jednak młody, więc to wszystko przyjdzie z czasem. Musi wdrożyć się do gry. Myślę, że jeśli będzie pracować tak jak pracuje, to może zajść daleko.