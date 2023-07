Pięciobój

Gutkowski z kwalifikacją na IO w Paryżu!

Sobota, 1 lipca 2023 r. 20:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioboista Legii Warszawa, Łukasz Gutkowski, zapewnił sobie dzisiaj imienną kwalifikację na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Legionista w finale Igrzysk Europejskich w pięcioboju, rozgrywanych w Krakowie, zajął ósme miejsce - ostatnie premiowane biletem na IO w Paryżu.



Po zasadniczej rundzie szermierki (230 pkt.) nasz zawodnik zajmował siódmą lokatę. Łukasz świetnie zaprezentował się w jeździe konnej, w której zgarnął komplet 300 punktów, a następnie dołożył dwa dodatkowe punkty w bonusowej rundzie szermierki, pokonując Węgra Csaba Bohm. W klasyfikacji po dwóch konkurencjach zajmował trzecie miejsce.



W pływaniu (200 metrów stylem dowolnym) uzyskał czas 2:05.48 min. i przed biegiem ze strzelaniem (konkurencja rozpoczęła się o 17:15) zajmował szóste miejsce. Różnice czasowe czołowej ósemki były jednak minimalne (wynosiły łącznie 8 sekund). Aż sześciu zawodników skończyło pierwszą wizytę na strzelnicy niemal równocześnie, wśród nich znajdował się Łukasz Gutkowski. Później popełnił kilka błędów na strzelnicy co wykorzystali rywale, ale legionista walczył do ostatnich metrów o końcową lokatę i metę przekroczył jako ósmy. Tym samym zgranął ostatnią, możliwą do uzyskania kwalifikację olimpijską przy okazji Igrzysk Europejskich.



Dla Łukasza Gutkowskiego będzie to drugi z kolei występ na Igrzyskach Europejskich i jak zapowiadał niedawno - do Paryża lecieć będzie w jednym celu - by zdobyć medal.