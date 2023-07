Nasz wywiad

Patryk Kun: Mam trochę inny styl niż Mladenović

Niedziela, 9 lipca 2023 r. 07:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przez 5 lat pobytu w Rakowie Częstochowa zdobył 1 mistrzostwo Polski, 2 Puchary Polski i 2 Superpuchary Polski. Wiosną nie doszedł do porozumienia w sprawie nowego kontraktu i postanowił opuścić swoją strefę komfortu i wybrał Legię Warszawa. Przed Patrykiem Kunem trudne zadanie, by zastąpić Filipa Mladenovicia. - "Mladen" zrobił świetną robotę w Lechii i Legii. To naturalne, że będę do niego porównywany. To funkcjonuje w piłce na każdym poziomie i nie stanowi dla mnie problemu. Nie skupiam się na opiniach kibiców czy dziennikarzy. Mam trochę inny styl niż on - mówi Kun. Zapraszamy na rozmowę z nowym wahadłowym stołecznego klubu.



W rodzinie wszyscy grają w piłkę, tata jest trenerem. Chyba nie miałeś innego wyboru, byłeś skazany na piłkę.

Patryk Kun: - Dokładnie. Od urodzenia ten sport był obecny w moim domu, odczuwałem to. Każdy z moich braci uprawiał sport i ja też. Zaczynałem od piłki, ale też uprawiałem żeglarstwo na Mazurach. Mój najstarszy brat był kajakarzem i on jako jedyny nie grał w piłkę. Reszta braci kontynuowała tradycyjne piłkarskie. Grają nadal, na różnych poziomach. Dominik gra w Widzewie, a najmłodszy brat w okręgówce, w Vęgorii Węgorzewo.