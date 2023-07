Małecki: Skład cały czas się krystalizuje, trwa walka o wyjściową jedenastkę

Sobota, 1 lipca 2023 r. 20:54 Woyek i Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Skład się cały czas krystalizuje. Walka o wyjściową jedenastkę trwa. Zdobyliśmy kolejne informacje, w kontekście oceny indywidualnej zawodników - powiedział po sparingu z Qarabagiem FK prowadzący drużynę w tym spotkaniu asystent trenera, Przemysław Małecki.









- Zebraliśmy kolejne informacje o naszej drużynie, szczególnie jeśli chodzi o funkcjonowanie pod presją przeciwnika, bo Qarabag grał bardzo wysoko i agresywnie. My też potrafiliśmy ich dobrze pressować w wysokiej obronie, ale oni nas również. Będzie sporo informacji jeśli chodzi o otwarcie gry w fazie atakowania, jak również na temat funkcjonowania między średnią a wysoką linią obrony.



- Powiedziałbym, że nasz skład jest optymalny. Na pewno jeszcze trwa proces, w którym zobaczymy, co się zmieni. Póki co jesteśmy zadowoleni z tego, jak to się wszystko układa. Zawodnicy, którymi dysponujemy, trenują z nami w 99% i to nas cieszy. Wszyscy są zdrowi i rywalizują o miejsce w składzie.



- Juergen Elitim pokazał jakość, której od niego oczekujemy. Mamy z nim komfort budowania gry właśnie pod presją przeciwnika. Bardzo dobrze kontroluje piłkę i szuka działań wertykalnych. Pokazał to, czego oczekiwaliśmy przy jego transferze.



- Marc Gual również bardzo szybko się zaadaptował do naszych warunków, oczekiwań i modelu gry. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Do tego ma również jakość indywidualną.



- Patryk Kun jest "motorem" w defensywie i ofensywie. Świetnie kontroluje przestrzeń za plecami. Jest innym typem zawodnika niż Filip Mladenović i my jako zespół musimy się do tego dostosować. Wie, czego od niego oczekujemy i będziemy to dalej analizować.



- Radovan Pankov świetnie gra w kontakcie, bardzo dobrze funkcjonuje w działaniach obronnych. Trafił do zespołu, który wymaga spokoju, gry pod presją przeciwnika i do tego musi się zaadaptować. Dużo rozmawiamy pod tym kątem i dajemy mu wskazówki.



- Mieliśmy zaplanowany skład personalny na dzisiejsze spotkanie i wszystko minutowo, jeśli chodzi o zmiany. Podjęliśmy taką decyzję, że Robert Pich, Ihor Charatin i Carlitos dziś nie zagrają. To jest proces, który się krystalizuje. Pewne decyzje niedługo będą zapadały, przyjdzie na to czas. Może się tak wydarzyć, że w meczu z RB Salzburg niektórzy zawodnicy zagrają w większym wymiarze czasowym.