Futsalowa Legia ogłosiła, że w kadrze drużyny na sezon 2023/24 znajdzie się dwóch młodzieżowców, związanych od roku z naszym klubem. Legię reprezentować będą Krzysztof Flis , jak również wypożyczony w poprzednich rozgrywkach do Elite Futsal Team Paweł Gajek .

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.