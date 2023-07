Nasz wywiad

Radovan Pankov: Serbowie i Legia to dobre połączenie

Poniedziałek, 3 lipca 2023 r. 17:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

Na początku przygotowań do sezonu do Legii dołączył nowy obrońca. Radovan Pankov w przeszłości był zawodnikiem Crvenej zvezdy Belgrad, której kibicuje od dziecka. - Nadal jestem młody i mam coś sobie do udowodnienia. Podpisałem trzyletnią umowę z Legią i chcę trafić do klubu jednej z pięciu topowych lig w Europie - mówi 27-letni Serb w rozmowie nami podczas zgrupowania w Austrii. Zapraszamy do lektury!



Przygodę z piłką zaczynałeś w Vojvodinie Nowy Sad. To najlepsza akademia piłkarska w Serbii?

Radovan Pankov: - Na pewno to była najlepsza akademia. Obecnie jednak nie jest tak dobra, jak w przeszłości. Moja generacja, rocznik 1995, była niesamowita - Milinković-Savić, Gacinović, Kosović, Rockov, Babić i wielu innych.