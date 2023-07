Wyniki legionistów w Małogoszczu

Drużyna Legia Lotto 3x3 zagrała w ten weekend w dwóch turniejach. W dzisiejszym, z serii Lotto Quest w Małogoszczu, będącym kwalifikacjami do finałów mistrzostw Polski, legioniści zajęli piąte miejsce i nadal muszą walczyć o miejsce w finałach. Legia grająca w składzie Arkadiusz Kobus, Marcin Zarzeczny, Piotr Robak i Łukasz Bodych, po pewnych wygranych w fazie grupowej, przegrała z Camaro Zamość w ćwierćfinale 16-21. W sobotę, również w Małogoszczu legioniści triumfowali w turnieju Uffo 3x3 Cup, grając identycznym składem co w niedzielę. W finale legioniści pokonali Hutnika 19-16 i zgaręli nagrodę główną w wysokości 3000 złotych oraz nagrody rzeczowe. Wyniki Legii w Lotto Quest 3x3: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-7 HK Ziomki Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-13 Sky Tatoo Radom Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-14 Black Magic Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-19 Basket Hills 1/4 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 16-21 Camaro Zamość Wyniki Legii w Uffo 3x3 Cup: Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-11 E3 Legia Lotto 3x3 Warszawa 19-9 SWWS Calvados Kalisz Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-14 TST Basket Legia Lotto 3x3 Warszawa pd. 20-19 Będzie Dobrze 1/2 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 13-10 Athletic Training Finał: Legia Lotto 3x3 Warszawa 19-16 Hutnik Warszawa

