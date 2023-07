Drugi punkt Rowińskiej do rankingu WTA

18-letnia tenisistka Legii, Malwina Rowińska zdobyła podczas turnieju ITF WTT w holenderskim Alkmaar drugi punkt do rankingu WTA - po pierwszy sięgnęła niedawno w Gdańsku. Aby pojawić się w światowej klasyfikacji potrzebuje jeszcze trzeciej zdobyczy punktowej. W Alkmaar legionistka odpadła w drugiej rundzie z Węgierką, Luce Udvardy. W przyszłym tygodniu Rowińska spróbuje swoich sił w eliminacjach juniorskiego Wimbledonu. Wyniki Malwiny Rowińskiej w Alkmaar: I runda: Malwina Rowińska - Anouck Vrancken Peeters (Holandia) 6-1, 2-6, 6-3 II runda: Malwina Rowińska - Luce Udvardy (Węgry) 4-6, 3-6

