Wybrano projekt hali dla koszykarskiej Legii na Skrze

Poniedziałek, 3 lipca 2023 r. 14:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dziś ogłoszono zwycięski projekt architektoniczny hali sportowej dla koszykarskiej Legii, która powstanie przy okazji drugiego etapu rewitalizacji Skry. W oficjalnej prezentacji zwycięzcy udział wzięli przedstawiciele miasta: Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy), Renata Kaznowska (wiceprezydent) oraz m.in. Jarosław Jankowski, przewodniczący Rady Nadzorczej oraz współwłaściciel koszykarskiej Legii.



W konkursie wygrałą koncepcja architektoniwczna przygotowana przez firmę Bujnowski Architekci wraz z "ATJ Architekci". Nowa hala ma mieć pojemność ok. 6 tys. Projekt nowej hali sportowej zakłada stworzenie nowoczesnej infrastruktury odpowiadającej europejskim standardom. Każdy element obiektu, zaplecze sportowe, trybuny, czy strefa VIP, mają gwarantować komfort uczestnictwa w sportowym wydarzeniu na wysokim europejskim poziomie, zarówno zawodnikom jak i wszystkim kibicom.



- To kamień milowy dla naszego rozwoju. Cieszymy się, że już niedługo Legia Warszawa będzie mogła zagrać na nowej, znakomitej hali. To kolejny ważny etap w historii warszawskiej koszykówki. Gratulujemy zwycięzcom i wierzymy, że zrealizowany projekt będzie równie imponujący na żywo, co w na zaprezentowanej koncepcji - komentuje Jarosław Jankowski.



- Przywracanie świetności dawnej Skry, wszystkie działania podjęte w rejonie obecnego stadionu klubu oraz budowa hali sportowej to droga do rozwoju sportu w stolicy. Hala, która niebawem powstanie, będzie miejscem sportowej rywalizacji, ale także przestrzenią służącą budowaniu relacji społecznych. Takie obiekty są niezmiernie potrzebne - by rozwijać zawodowy sport, kulturę fizyczną i lokalne społeczności w ogóle. To cel, do którego dążymy od samego początku - powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.



Według obecnych planów nowa hala sportowa ma powstać do 2027 roku. Prace budowlane rozpoczną się w przyszłym roku.