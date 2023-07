Patryk Pierzak został nowym zawodnikiem Miedzi Legnica, z którą związał się czteroletnią umową. 20-letni pomocnik w poprzednim sezonie był wypożyczony z Legii Warszawa do Górnika Łęczna. Wystąpił w 28 spotkaniach, w których strzelił jedną bramkę I lidze.

olew - 4 minuty temu, *.vectranet.pl Dziękujemy ! Nie żegnamy ! Jak będzie świetny, to wróci . odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.aster.pl Słusznie. Zrobi miejsce kolejnym, oby bardziej utalentowanym. odpowiedz

