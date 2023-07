Koszykówka

Shawn Pipes Jr nowym zawodnikiem Legii

Poniedziałek, 3 lipca 2023 r. 20:41 źródło: legiakosz.com

Shawn Pipes Jr został nowym zawodnikiem Legii Warszawa. Amerykanin ma 188 cm wzrostu i występuje na pozycji rozgrywającego. W minionym sezonie występował w zespole USK Praga i został najlepszym strzelcem czeskiej ekstraklasy.



- Dołączam do Klubu mającego bogatą historię, wiele się o nim dowiedziałem tak jak i o trenerze u którego bardzo chcę grać. Rozmawiałem z trenerem Kamińskim, który widzi mnie zarówno w roli rozgrywającego jak i mogącego występować na pozycji rzucającego. Ta wizja bardzo mi się podoba, posiadam cechy niezbędne dla tego typu zawodnika. Naszym celem będzie odnoszenie zwycięstw, jak najwyższe miejsce w tabeli i zdobycie mistrzostwa. Chcę dać drużynie wszystko co mam najlepsze każdego dnia, na pewno będę dawał z siebie wszystko. Jestem w pełni gotowy by dołączyć do Legii, być częścią Klubu. Fani mogą się spodziewać dużej dawki energii na parkiecie oraz wielu celnych „trójek”” – mówi Shawn Pipes Jr.



- Na pozycję rozgrywającego wybraliśmy PJ Pipesa, zawodnika, który bez problemu może łączyć grę w roli rozgrywającego, jak i zdobywającego punkty z pozycji rzucającego obrońcy występując na boisku razem z Jakubem Schenkiem. Pipes to szybki zawodnik, młody, po pierwszym sezonie w Europie, wpisujący się w to czego szukamy, a więc koszykarz, który w naszej ocenie będzie robić postęp w swojej grze i z sezonu na sezon będzie lepszy razem z nami – mówi trener Legii, Wojciech Kamiński.



Imię i nazwisko: Shawn Pipes Jr

Pozycja: rozgrywający

Wzrost: 188 cm

Data i miejsce urodzenia: 20.03.1999 (24 lata), Woodridge, Illinois, USA



Dotychczasowa kariera:

2022/23: USK Praga (NBL, Czechy) – 41 meczów, śr. 30.1 min. gry, 19.8 pkt., 3.6 zb., 3.3 as.

2021/22: Santa Clara Broncos (NCAA, USA) – 31 meczów, śr. 30.7 min. gry, 11.9 pkt., 2.7 zb., 2.9 as.

2020/21: Green Bay Phoenix (NCAA, USA) – 24 mecze, śr. 32.5 min. gry, 14.5 pkt., 4.1 zb., 3.0 as.

2019/20: Green Bay Phoenix (NCAA, USA) – 31 meczów, śr. 27.1 min. gry, 9.2 pkt., 3.0 zb., 2.3 as.

2018/19: Green Bay Phoenix (NCAA, USA) – 38 meczów, śr. 21.1 min. gry, 6.0 pkt., 2.1 zb., 1.2 as.

2017/18: Green Bay Phoenix (NCAA, USA) – 33 mecze, śr. 22.4 min. gry, 7.1 pkt., 2.3 zb., 1.9 as.