Kranzach: Wizyta prezesów

We wtorek o godz. 18:00 Legia rozegra trzeci sparing podczas zgrupowania. Rywalem będzie mistrz Austrii Red Bull Salzburg. Z tego spotkania przeprowadzimy tekstową RELACJĘ LIVE! . fot. Woytek / Legionisci.com

W poniedziałek po południu do Austrii przylecieli przedstawiciele zarządu Legii - Dariusz Mioduski i Marcin Herra . Legioniści trenowali dwa razy dziennie, a zajęcia były podobne do tych, które oglądaliśmy dokładnie tydzień temu, czyli oprócz pracy z piłkami zaaplikowana została spora dawka ćwiczeń wytrzymałościowych i siłowych. Fotoreportaż z treningu - 36 zdjęć Woytka

Trampek - 5 minut temu, *.125.33 W LEGII jest nadmiar pieniędzy !!! Dowód : Takie pieniądze / nie pierwszy raz / " przeszły" koło nosa !!! A później jest lament - że nie ma pieniędzy . Pieniądze są - tylko trzeba ich podnieść - a n ie rozdawać ...za darmo !!! https://transfery.info/aktualnosci/szymon-wlodarczyk-pozegnal-sie-z-gornikiem-zabrze-powalczy-o-awans-do-ligi-mistrzow/188599 odpowiedz

cuLt Warsaw sport - 1 godzinę temu, *.185.11 A ja życze zdrowia wszystkim kibicom, prezesom, działaczom i piłkarzom Legii bo jak jest zdrowie to jest waLka o złoto✨⚽️✨ odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Prezes sam sobie wymierzył karę, w postaci długu. Ale to okienko pokazało, że jest nadzieja na lepsze ,,jutro,,. Nareszcie ludzie z głową przejęli stery. Nie mogę się doczekać pierwszych spotkań, będzie się działo. odpowiedz

Kondziu - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Prezes "tysiąclecia" jak zwykle musiał się przylansować. Dzięki Bogu w ostatnim momencie przed katastrofą poszedł po rozum do głowy i pozwolił Zielińskiemu przejąć stery sportowej sfery. Mioduski do Ciechocinka! odpowiedz

hulk - 3 godziny temu, *.chello.pl @Kondziu: ...już daj spokój mordo.

I tak wszyscy pchamy ten wózek do sukcesu. Mioduski też.

Nadeszły najrozsądniejsze czasy, w zasadzie od czasów jakich chyba nigdy nie było.

Zmiany w zarzadzaniu prawie wszystkim widać na każdym poziomie.



Nie siej fermentu tylko idź na ciepły letni spacer.

oddychaj głęboko. odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Kondziu: jesteś chory, ale medycyna progresuje, nie martw się ! odpowiedz

Kondziu - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @olew: jeżeli ja jestem chory to jak nazwiesz typa, który zadłużył Legię na 200 baniek i ledwo utrzymał ją w ekstraklasie pajacu? odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Kondziu: jesteś chory, a ja nie jestem pajacem, będę sie za Ciebie modlił odpowiedz

Kondziu - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @olew: ja sobie dam radę, módl się lepiej za Legię pod sterami Mioduskiego. odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.plus.pl Mioduski won! odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @(L): raczej nie macie szans... ale piszcie, piszcie, pi..... odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Ja coś czuję że będzie dobrze w następnym sezonie a nawet jestem prawie.... ale prawie przekonany.... jazda ukochana ma jazda z wszystkimi na pełnej k..... LEGIA WARSZAWA! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

