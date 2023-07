Jan Kluczyński wicemistrzem Polski U-16

Na kortach Górnika Bytom odbyła się tenisowa Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, będąca mistrzostwami Polski do lat 16, w których wystartowało pięcioro zawodników Legii. Najlepiej spośród legionistów zaprezentował się Jan Kluczyński , który zdobył wicemistrzostwo kraju, przegrywając dopiero w dzisiejszym finale z Janem Sadzikiem (Błonia Kraków) 0-6, 4-6. Ponadto startowali Maks Suprun, Agata Konarska, Maja Małuszyńska oraz Maja Kowalik. Wyniki legionistek w singlu: Agata Konarska - Zuzanna Kalisz-Fedoruk (CKT Grodzisk Maz.) 6-0, 6-1 Agata Konarska - Anna Kmiecik (CCS Chrzanów) 1-6, 3-6 Maja Małuszyńska - Natalia Chylińska (Avia Świdnik) 6-4, 7-6(4) Maja Małuszyńska - Julia Kołodziejska (Fundacja Nowiński Tennis) 0-6, 0-6 Maja Kowalik - Julia Grochowska (Górnik Bytom) 6-0, 6-3 Maja Kowalik - Wiktoria Kubicka (Dragon Tennis) 2-6, 6-1, 6-0 Maja Kowalik - Karolina Lena Hornecka (Morelowa TC Warszawa) 1-6, 0-6 Wyniki legionistów w singlu: Jan Kluczyński - Piotr Wiśniewski (CKT Grodzisk Maz.) 6-3, 6-1 Jan Kluczyński - Aleksander Białowolski (Matchpoint Żyrardów) 7-5, 6-2 1/4 finału: Jan Kluczyński - Kevin Pabisiak (Come-on Wrocław) 6-2, 7-5 1/2 finału: Jan Kluczyński - Patryk Kowal (Błonia Kraków) 6-3, 6-7(5), 6-0 Finał: Jan Kluczyński - Jan Sadzik (Błonia Kraków) 0-6, 4-6 Wyniki legionistek w deblu: Agata Konarska/Maja Małuszyńska - Amelia Drozd/Kornelia Krześniak (CKT Grodzisk Maz.) 0-6, 1-6 Maja Kowalik/Wiktoria Berson (Sporteum Warszawa) - Anna Kmiecik (CCS Chrzanów)/Inka Wawrzkiewiz (Sopot Tenis Klub) 2-6, 1-6 Wyniki legionistów w deblu: Jan Kluczyński/Jan Nowacki (CKT Grodzisk Maz.) - Antoni Sikora (KKT Olsza)/Ignacy Skiba (Fundacja Tennis Pro) 6-4, 6-4 Kluczyński/Nowacki - Dawid Kiełd (Efektowni.pl)/Jan Werbliński (KKT Olsza) 6-1, 6-2 1/2 finału: Kluczyński/Nowacki - Borys Gryń (GAT Gdańsk)/Patryk Kowal (Błonia Kraków) 6-2, 2-6, 1-10 Maksim Suprun/Joachim Szamborski (Miedzeszyn Warszawa) - Dawid Kiełd (Efektowni.pl)/Jan Werbliński (KKT Olsza) 1-6, 3-6

