Maverick - 3 minuty temu, *.vectranet.pl Legia jest zainteresowana sprowadzeniem młodego ŁKS-iaka,Mateusza Kowalczyka.Chłopak pochodzi z warszawy,który jakiś czas temu został oddany do łódzkiego klubu.A teraz legia chce go ściągnąć,płacąc łodziakom 600 tys euro.Jak można było puścić kiedyś tego chłopaka,skoro tera trzeba za niego płacić.Zwłaszcza ze pochodzi z naszego miasta,a do tego jest prawdopodobne ze i ze szkółki naszego zespołu... odpowiedz

kapsel135 - 4 minuty temu, *.chello.pl Ten mecz utwierdził mnie w przekonaniu, że takie gwiazdy jak Rosołek i Sokołowski powinny szukać

innego miejsca do dalszego rozwoju swoich karier. Sokołowski wszedł i nic nie wniósł do gry ,natomiast

Rosołek ani jednej dobrej piłki same straty i to szkolne straty. To nie pierwszy jego tak nieudany mecz....

Może do Piasta do Vukovića...Na Legie jest za słaby !!! odpowiedz

Bombardini - 10 minut temu, *.net.ar Mimo, że to tylko sparing kontrolny, to można być zadowolonym, zarówno z gry, jak i wyniku, biorąc pod uwagę klasę rywala, Kramer zdecydowanie odstaje od tego towarzystwa, powinien zasilić Carlitosa i Charatina w poszukiwaniu nowych klubów, bo ci panowie trochę za bardzo obciążają finanse, jak na graczy głębokich rezerw. odpowiedz

Piaseczno - 13 minut temu, *.chello.pl Jest moc! Brawo! odpowiedz

jprd - 13 minut temu, *.vectranet.pl a po drugiej rundzie w pucharach wypad z baru... odpowiedz

OchotaL - 17 minut temu, *.orange.pl Chociaż to tylko sparingi, to widać zaangażowanie i pomysł na grę.

Mam optymistyczne myśli co do nadchodzącego sezonu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 33 minuty temu, *.orange.pl Kun w tym meczu pokazał, że może być lepszy, niż Mladenović. odpowiedz

Leśny Dziadek - 35 minut temu, *.orange.pl Doskonała kondycja, bardzo dobry pressing, motywacja , chęć do gry, skład odpowiednio wzmocniony.

Takiej Legii dawno nie było. Teraz trzeba to wszystko przełożyć na ligę i puchary.

I będzie pełny stadion, na każdym meczu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 40 minut temu, *.orange.pl Panie Santos - Augustyniak, Nawrocki i będzie po problemie w obronie. Zwłaszcza August ma jaja, jakich nie ma żaden z obrońców w reprze. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.19.184 Muszę przyznać że dawno nie widziałem Legii grającej w sparingach tak pewnie, dobrze to wróży przed sezonem, bo zazwyczaj forma z przygotowań przekłada się na granie w sezonie. Przez ostatnie lata była kiepska gra w sparingach a potem kiepski sezon. Widać rękę trenera i nareszcie jest jakaś stabilizacja składu, a nie co pół roku nowy pomysł, sztab szkoleniowy i zawodnicy. Oby tak dalej. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.pljtelecom.pl Gual ma "inny" model spodenek? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Kibic : Tak, mini XXL:) odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.19.184 @Kibic : Nie, on zawsze tak wysoko podwija sobie pantalony, widocznie mu tak wygodniej. odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nie wiem czy ten skład RB , który zaczyna to jest ich pierwszy skład ale nasze zestawienie wygląda całkiem interesująco. odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.95 mocno Legia. jedziemy z nimi !!!!!! odpowiedz

Wyrwikufel - 5 godzin temu, *.netfala.pl Zmiażdżymy ich zarówno pod względem kibicowskim jak i piłkarskim. odpowiedz

