Runjaić: Wypełnialiśmy nasz plan

Wtorek, 4 lipca 2023 r. 21:02 Woytek, Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

- Graliśmy odważnie, a posiadając piłkę, byliśmy pewni siebie. Zasługiwaliśmy na zwycięstwo, bo wypełnialiśmy nasz plan, częściej utrzymywaliśmy się przy piłce oraz stworzyliśmy sobie kilka bardzo dobrych okazji - powiedział po meczu kontrolnym z mistrzem Austrii trener Legii, Kosta Runjaić









- To spotkanie było bardzo istotne, bo RB Salzburg to młody zespół, który w DNA ma grę w wysokim pressingu. Musieliśmy się im przeciwstawić, co się udało. W sparingach głównie skupiamy się na detalach. Oczywiście, cieszę się, że wygraliśmy trzy mecze towarzyskie, bo dobre rezultaty poprawiają pewność siebie. Jednak to nie wyniki są najważniejsze, a przede wszystkim nasza gra. Każde z tych spotkań rozegraliśmy w takim stylu, w jakim chcemy grać. Widziałem elementy, nad którymi pracujemy na treningach. Jednym z nich było krótkie wznowienie od bramki, jak również pressing.



Nowi zawodnicy

- Dobrze wprowadzają się do zespołu. Od początku mieliśmy względem nich spore oczekiwania, ale na razie po tym krótkim czasie ich postawa jest satysfakcjonująca. Nieco później dołączył do nas Juergen Elitim, ale szybko zrozumiał, jak chcemy grać. Szukaliśmy zawodnika, który będzie dobrym łącznikiem pomiędzy ofensywą a defensywą, dodatkowo to wciąż młody piłkarz. W meczu z RB Salzburg fantastycznie pokazał się Patryk Kun, co przypieczętował asystą. Radovan Pankov potrzebuje jeszcze czasu, aby zaadaptować się do naszego stylu gry. Widzę, że jest profesjonalistą.



Sytuacja kadrowa

- Jest bardzo komfortowa, co cieszy. Udało nam się zatrzymać wszystkich naszych zawodników. Dodatkowo sprowadziliśmy piłkarzy, których potrzebowaliśmy. To naturalne, że wciąż chcielibyśmy wzmocnić naszą kadrę, ale to nie personalia są teraz najważniejsze, a ciężka praca na murawie.



- W tym sezonie rozegramy bardzo wiele meczów, może nawet 61, jak dobrze pójdzie. Potrzebujemy rotować piłkarzami więcej niż w ostatnim sezonie. Dlatego cieszę się, że aktualnie mamy tak wielu dobrych graczy. Na poszczególnych pozycjach wytworzy się rywalizacja, co jest dobre dla każdego.



Mecz o Superpuchar

- Do meczu z Rakowem Częstochowa pozostało kilka dni, więc z pewnością będziemy doskonalić pewne detale. Mecze towarzyskie pokazały, że jesteśmy na dobrej drodze, ale ponownie podkreślę, że sparingi to nie to samo co spotkania o stawkę. Superpuchar traktujemy jak najbardziej poważnie. Chcemy wygrywać każdy mecz, więc nie inaczej jest z tym.