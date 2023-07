W sierpniu walka Fonfary z Najmanem

Legionista, Andrzej Fonfara , który w lutym 2019 roku zakończył pięściarską karierę, zmierzy się podczas gali Clout MMA z Marcinem Najmanem. Do walki dojdzie 5 sierpnia na Torwarze. Fonfara to były mistrz świata federacji IBO w kategorii półśredniej. - To najpewniej mój jednorazowy występ na takim wydarzeniu. Będę chciał się pokazać bardziej jako były sportowiec niż robić szum wyzwiskami. Podejdę do tego poważniej i z pokorą. Nikogo nie lekceważę - mówi w rozmowie z Przeglądem Sportowym Fonfara, który obecnie waży 106 kilogramów. - Marcin ma pecha, bo ja od pewnego czasu wziąłem sie za siebie. Prowadzę gym w Chicago, trenuję codziennie, jestem w dobrej dyspozycji, zacząłem już sparingi i wtedy przyszła propozycja - mówi. Najtańsze bilety na galę Clout MMA kosztują 79 złotych.

grzesiek - 15 minut temu, *.centertel.pl ja już Andrzejka przestałem szanować jak już wtedy jakiś porobiony zadzwonił do tego hejt parku, a pózniej chciał medialnie zniszczyć najmana samemu wystawiając sie na obciach. A wzięcie tej walki to już samo mówi za siebie. odpowiedz

Orti - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Cloun mma. Każdy widzę, że chce walczyć z gwiazdą światowego formatu, sparingpartnerem Rockyego Balboy naszą chlubą narodową Marcinkiem :D

Żenada odpowiedz

Kaspi - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Do redakcji : bardzo proszę o nie podawanie na stronie przeznaczonej dla Kibiców Legii informacji o błazenadzie!

Co to ma wspólnego z Legią?

I raczej chluby nam nie przynosi! odpowiedz

KAMIL - 59 minut temu, *.com.pl @Kaspi: dokładnie , klauny niech do cyrku idą odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 16 minut temu, *.19.184 @Kaspi: Dokładnie po co tą patologię promować. odpowiedz

Kapi - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Andrzej miałem do Ciebie mega szacun ale takie info powaliło mnie na kolana...człowieku ja wiem że łatwa kasa ale błazenada z Najmanem dla takiego sportowca jak ty to bezpowrotne zszarganie sobie nazwiska! Kasa tak ale nie za wszelką cenę. Widocznie nie przeszkadza Ci opinia o to ten jeden z błaznów co dołączył do cyrku Najmana. Szkoda ale twoje życie!

odpowiedz

Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze - 1 godzinę temu, *.plus.pl Najmana kojarzę a ten pierwszy? odpowiedz

R83 - 1 godzinę temu, *.koszykowa.pl Kasa się zgadza więc nie będę oceniał. Wszystko robimy dla pieniędzy jednak. Ale to jest obciach dl Fonfary jednak. Mistrz w boksie, gość co coś osiągnął idzie walczyć do organizacji z wątpliwą marką i z gościem takim jaki jest. No nie wypada. odpowiedz

M3 - 2 godziny temu, *.zus.pl Andrzej, coś ty najlepszego zrobił ! Staniesz w ringu z największym bokserskim pajacem XXI w. !!! Tylko szybki nokaut, inaczej to będzie wstyd. odpowiedz

KAMIL - 2 godziny temu, *.com.pl dno odpowiedz

