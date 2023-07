Tenis

Urbański awansował z kadrą U-14 do finałów DME

Wtorek, 4 lipca 2023 r. 19:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisista Legii Warszawa, Jan Urbański udanie wystąpił w reprezentacji Polski podczas turnieju w Bremie, podczas którego nasza kadra do lat 14 zapewniła sobie awans do turnieju finałowego Drużynowych Mistrzostw Europy - Tennis Europe Summer Cup.



Polacy w składzie Jan Urbański, Maksymilian Kwiatkowski, Sebastian Tejerina pokonali Luksemburg 2-1 oraz Rumunię 3-0, zapewniając sobie tym samym awans do finałowej imprezy. W meczu z Luksemburgiem, legionista pokonał Olafa Zielińskiego 6-3, 6-2. W rywalizacji z Rumunami, Urbański zwyciężył Laurentiu Alberta Cristiana Badeę 7-6(3), 6-3.