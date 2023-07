Fani ŁKS-u przyjadą do Warszawy pociągiem specjalnym

Komentarze (19)

FC_ŻYRARDÓW - 30 minut temu, *.4.114 Zawsze miałem sporo sympatii dla ŁKS, za to, że ganiają się z widzewem :) odpowiedz

Anty parchy - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jazda z kur… Legio! odpowiedz

Mordziaty - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ełkaesiacy to te słynne "Rycerze wiosny"????? odpowiedz

Loczek - 2 godziny temu, *.chello.pl A jak zaszkodzi... To drugi... lodzi odpowiedz

szwarny synek - 3 godziny temu, *.46.3 co tam Łks ja tam czekam na przyjazd Niepołomiczan

a tak serio zapowiada sie ze komplet u nas zaliczą raczej tylko

ŁKS

RUCH

LECH

WIDZEW odpowiedz

Żmija (L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Bałuty za Legią ???????? odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl To z łodzi jeszcze jakieś pociągi jeżdżą?

I to "specjale".

A z powrotem na piechotę! odpowiedz

Pawełek - 4 godziny temu, *.netfala.pl łuckie dziadostwo wspierane przez łachowe tałatajstwo. odpowiedz

Wyłączyć komentarze - 4 godziny temu, *.autocom.pl Dlaczego pod takimi newsami nie wylaczacie komentarzy tak jak pod apelami NSow np? Pod kazda taka informacja o przyjezdzie gosci jest napinka, jacys moralizatorzy i kibice gosci, ktorzy przychodza sie napinac. Po co to komu? odpowiedz

1234 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wyłączyć komentarze: Zawsze można nie czytać komentarzy jeśli Cię denerwują. odpowiedz

Fanatyk z Żylety - 5 godzin temu, *.106.67 Przyjazd fanów ŁKS to zawsze okazja, aby się czegoś nauczyć. Trochę świata. odpowiedz

Żmija - 5 godzin temu, *.vectranet.pl A tam od razu przyjadą. Po prostu przyjdą po robocie na budowie czy innym zmywaku. odpowiedz

Wąż - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Żmija : Twój debilizm osiągnął szczyt odpowiedz

KAMIL - 6 godzin temu, *.com.pl kiedy będą bilety do kupienia ? odpowiedz

