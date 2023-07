Nawrocki: Jesteśmy głodni mistrzostwa Polski

— Dominowaliśmy w każdym spotkaniu, nawet w starciu z Red Bullem Salzburg, chociaż nie było łatwo. Dobrze rozumiemy się na boisku, nawet nowi zawodnicy szybko się zaadaptowali — powiedział po meczu towarzyskim z RB Salzburg Maik Nawrocki . - Ciszy, że wygraliśmy trzy spotkania, ale najważniejsze, w jaki sposób osiągnęliśmy te zwycięstwa. Dobrze, że w zespole jest rywalizacja, to pomocne. Zobaczymy, kto będzie grał w pierwszym składzie, ale w tym sezonie czeka nas dużo spotkań, więc z pewnością będzie sporo rotacji. Obojętnie, który ze stoperów będzie najczęściej występował, bo każdy ma swoje atuty. - Przez ostatnie dwa lata Legia nie triumfowała w lidze, dlatego jesteśmy głodni mistrzostwa Polski, chcemy je zdobyć, ale nie wiem, czy towarzyszy nam presja. Jeszcze dłużej Legia nie zdobyła Superpucharu, więc również jest to nasz cel. Wiem, że jesteśmy silniejsi niż w zeszłym sezonie. - Moja sytuacja w drużynie nie uległa zmianie, ale cieszę się, że mogłem zagrać z opaską kapitańską. Faktycznie, mając ją na ręku, czułem, że ciąży na mnie większa odpowiedzialność.

