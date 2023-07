Legia przed losowaniem kwalifikacji do BCL

Wtorek, 4 lipca 2023 r. 22:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W środę o godzinie 11:30 w szwajcarskim Mies, koszykarska Legia pozna rywali do miejsca w fazie grupowej Koszykarskiej Ligi Mistrzów w sezonie 2023/24. O trzy miejsca BCL walczyć będą 24 zespoły, podczas trzech turniejów (w trzech miastach), w których udział weźmie po 8 drużyn.

Walka prowadzona będzie systemem pucharowym, a do grup Basketball Champions League awansują tylko zwycięzcy wszystkich trzech spotkań (każdego z turniejów). Legia znalazła się w trzecim (z sześciu) koszyków, wraz z francuskimi Cholet Basket, SIG Strasburg oraz włoskim Happy Casa Brindisi, co oznacza, że w ćwierćfinale warszawska drużyna nie zagra z żadnym z tych zespołów. Pierwszym rywalem podopiecznych trenera Wojciecha Kamińskiego będzie jedna z drużyn z koszyka szóstego: rumuńska CSM CSU Oradea, litewski BC Jonava CBet, belgijski Telenet Antwerp lub zwycięzca prekwalifikacji: brytyjska Caledonia Gladiators lub szwajcarski Fribourg Olympic. Tego, jak i pozostałych przeciwników kwalifikacji do BCL poznamy jutro koło południa.



Turnieje kwalifikacyjne rozpoczną się 25 września. Transmisja losowania BCL odbędzie się na kanale Youtube BCL.



Jeśli Legia nie przebrnie przez kwalifikacje do fazy grupowej Basketball Champions League, nasz klub wystąpi w rozgrywkach FIBA Europe Cup, w których przed dwoma laty dotarł do ćwierćfinału tych rozgrywek. Losowanie FIBA Europe Cup odbędzie się parę dni później w Niemczech.



W kwalifikacjach do BCL zagrają: Legia Warszawa, Cholet Basket (Francja), Caledonia Gladiators (Anglia), Benfica Lizbona (Portugalia), Bakken Bears (Dania), CSM Oradea (Rumunia), Telenet Giants Antwerp (Belgia), AEK Larnaca (Cypr), BC Jonava (Litwa), BG Gottingen (Niemcy), FMP Belgrad (Serbia), TSU Tbilisi (Gruzja), SIG Strasbourg (Francja), Pallacanestro Varese (Włochy), Happy asa Brindisi (Włochy), Heroes Den Bosch (Holandia), Ironi Ness Ziona (Izrael), Kalev/Cramo (Estonia), Karhu Basket (Finlandia), Monbus Obradoiro (Hiszpania), Mornar Barsko Zlato (Czarnogóra), Norrkoping Dolphins (Szwecja), Patrioti Levice (Słowacja), KB Peja (Kosowo), Casa Brindisi (Włochy).